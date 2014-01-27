Предполагается, что из-за этого страдают многие питомцы местных жителей.

Появилось видео того, как светофор в Петербурге убил собаку током. В соцсетях его разместили администраторы группы "ВКонтакте" под названием "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" 21 марта. Пользователи рассказали, что у пешеходного перехода на Гатчинском шоссе ребенок вел собаку на поводке, который коснулся об опору светофора. Собака получила удар током и билась в конвульсиях.

Пользователи в комментариях к записи написали, что их домашние питомцы получали непреднамеренные удары током этой зимой.

Самое мирное дорожное оборудование стало жестоким убийцей. Жуткое происшествие около пешеходного перехода на Гатчинском шоссе, д.9 в Красном Селе. Погибла собака, а причиной стал удар током от касания поводка с опорой светофора. Весело и вприпрыжку собачку вёл ребенок, который теперь получил моральную травму на всю жизнь. К счастью ребенок не пострадал. Приехавшие полицейские огородили место происшествия сигнальной лентой. По предварительным данным, в светофоре оказалась нарушена изоляция в результате чего светофорный узел стал смертельно опасный. – написали администраторы группы.

Ранее Piter.tv показал, как на Новолитовской улице спасатели ставят такси на колеса.

Видео: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / ВКонтакте