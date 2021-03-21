На Новолитовской улице спасатели ставят такси на колеса: видео

На записи видно, как сотрудники службы переворачивают легковушку.

Спасатели поставили на колеса перевернувшуюся утром машину "Ситимобил". Об этом сообщили очевидцы в сообществе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" днем 21 марта. Чтобы вернуть автомобиль в правильное положение, они использовали технику и собственные силы.

ДТП произошло рано утром у дома № 10 на Новолитовской улице. Грузовик, разбрасывающий песок, наехал на такси. От удара легковушка перевернулась.

Известно, что пострадали два человека. Сейчас они находятся в больнице.

Ранее в Piter.tv сообщили, что в Выборге сгорели "Фольксваген" и "Мерседес", принадлежавшие заведующей детсада.

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