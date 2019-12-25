В Выборге сгорели "Фольксваген" и "Мерседес", принадлежавшие заведующей детсада

Ущерб составил 2,5 млн рублей

Ранним утром 20 марта в Выборгском районе Ленобласти вспыхнули пламенем два автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти 21 марта.

Вчера в 5 часов утра в полицию обратилась 48-летняя заведующая детского сада, которая сообщила сотрудникам правоохранительных органов, что возле дома 21 на улице Новопоселковой горят два ее автомобиля. Когда силовики прибыли на место происшествия, машины уже полностью сгорели.

Ущерб составил 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества). Полицеские проводят проверку.

Ранее в Piter.tv стало известно, что выборгские депутаты приняли изменения в бюджет.

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