Появилось видео спасения военными мужчины из-под завалов в Алеппо

Военные помогают сирийским властям спасать граждан и разбирать завалы.

В социальных сетях появилось видео спасения российскими военными мужчины из-под завалов в сирийском городе Алеппо. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей". Представители СМИ уточнили, что операция проводилась в ночное время. Пострадавший на протяжении нескольких суток пробыл без движения, воды и еды. Министерство по обороне опубликовало кадры, на которых видна работа специалистов на месте землетрясения. Военные занимаются разбором завалов, извлечением пострадавших из-под конструкций, а также транспортировкой пациентов в безопасное место для оказания им медицинской помощи.

В городе Алеппо ночью 8 февраля военнослужащие батальона военной полиции ВС РФ спасли из-под завалов выжившего мужчину, который несколько суток пробыл в недвижимом состоянии. пресс-служба Минобороны РФ

В военном ведомстве подчеркнули, что российские военные круглосуточно оказывают помощь сирийскому народу в ликвидации последствий стихийного бедствия. На данный момент с помощью бойцов ВС РФ разобрано 27 завалов, спасено 42 местных жителя, извлечено 57 тел погибших, а медицинская помощь оказана 194 гражданам Сирии.

Российский самолет Бе-200 прибыл в Турцию тушить пожары после землетрясения.

Фото и видео: Минобороны России