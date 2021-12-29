Появилось видео с рассказом заказавшей убийство семьи 14-летней омской школьницы

Девочка подробно рассказала следователям о трагедии.

Опубликовано видео с рассказом заказавшей убийство семьи 14-летней омской школьницы. Представители пресс-службы Следственного комитета России по региону разместили в интернете ролик, на котором подросток признается в подстрекательстве своего 17-летнего молодого человека к ликвидации матери, отчима и малолетней сестры. Девочка раскрыла подробности совершения и организации жестокого преступления, произошедшего в селе Юрьевка.

В рамках следственного эксперимента во дворе дома, в котором произошла трагедия, девочка детально описала события, которые произошли в ночь с 21 на 22 января.

Я услышала такие звуки... Ну, мне так показалось, он наносит отчиму удары ножом. Далее проснулась мама и начала кричать. Она забежала к нам в комнату и встала неподалеку от входа. Она стояла в углу, и я ей сказала: "Мама, я пошла за помощью! фигурантка дела

Напомним, что утром 22 января в Павлоградском районе Омской области произошло убийство трех человек. Жертвами преступника стали 38-летний мужчина, его 35-летняя сожительница и 10-летняя дочь этой женщины. Ребенок страдал ДЦП. Следователи заподозрили в причастности к трагическим событиям 14-летнюю родственницу погибших. Именно она рассказала об убийстве соседям и сотрудникам полиции.

В Омской области двое подростков признались в убийстве семьи.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

