Появилось видео с пьяной украинкой в номере российского хоккеиста

Полиция опубликовала кадры из отеля, в котором остановился Валерий Ничушкин.

Департамент правоохранительных органов американского города Сиэтл опубликовал видео с нательных камер офицеров, которые прибыли в отель, в котором остановится форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Колорадо Эвеланш" Валерий Ничушкин. В гостиничном номере спортсмена ранее была найдена девушка в состоянии сильного алкогольного опьянения. Сам нападающий НХЛ не появился ни на одном видеоролике полиции, хотя речь идет о 20-минутной записи. Однако удалось заснять женщину, которая находилась на носилках скорой помощи. Пациентка несколько раз повторила, что человек, с которым она была, забрал ее паспорт и заметила, что не является плохой. Она ни разу не назвала оппонента по имени.

В другом видеоролике американский офицер разговаривает с медиком из хоккейной команды "Колорадо" Брэдли Чангстремом, который вызвал скорую помощь. Кадры, в которых врач обсуждал Валерия Ничушкина, были отредактированы полицейским управлением Сиэтла. Оперативники сослались на закон, который защищает медицинскую и психиатрическую информацию о пациенте. На доступных публично отрывках мужчина объяснил, что не верил, что женщина сможет позаботиться о себе в таком состоянии, поэтому решил вызвать бригаду экстренной помощи. В ролик также попал дежурный офицер полиции Денвера, лейтенант Тодд Фуллер, который ездил со спортсменами в качестве охраны. Он объявил своеому коллеге из полиции Сиэттла, что не было никакого преступления. Он связал ситуацию с "интоксикацией организма". Фуллер сослался на другого охранника команды, который в это время находился с российским хоккеистом.

Две передачи Ничушкина помогли "Колорадо" обыграть "Анахайм" в матче НХЛ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости Спорт