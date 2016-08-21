Появилось видео прорыва в редакцию "Эхо Москвы" напавшего на Фельгенгауэр

Злоумышленник отвлек охранника и прыснул тому в лицо из баллончика. Появились и новые подробности о состоянии журналистки "Эхо Москвы".

В сети появилось видео с камеры наблюдения, которая установлена при входе в редакцию "Эхо Москва".

На опубликованных кадрах отчетливо видно, как вошедший с улицы мужчина подошел к охраннику и протянул ему какие-то бумаги. Когда охранник отвлекся на них, злоумышленник выпустил обильную струю неизвестной жидкости из баллончика в лицо. После чего наклонился, подлез под турникетом и убежал вглубь здания.

Последствия этого проникновения ужасны. Мужчина тяжело ранил журналистку Татьяну Фельгенгауэр. Piter.TV накануне сообщал все подробности происшествия и опубликовал видео части допроса напавшего.

На данный момент стали известны подробности состоянии журналистки. Врачи провели консилиум, на котором согласовали тактику действий и лечение. Сообщается, что голосовые связки не задеты. Врачи уверены в благоприятном исходе.

Следственное Управление Следственного Комитета России по Москве возбудило в отношении напавшего уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Видео: Twitter/Alexey