Нападение на Татьяну Фельгенгауэр в студии "Эха Москвы": последние новости

В Москве журналистка и ведущая радиостанции "Эхо Москвы" Татьяна Фелгенгауэр стала жертвой нападения неадекватного мужчины. Канал Piter.TV узнал последние новости, связанные с этой страшной историей.

Сегодня днем, 23 октября, в студии радиостанции "Эхо Москвы" произошло кровавое нападение на сотрудницу СМИ Татьяну Фельгенгауэр. В 13.30 по Московскому времени гражданин Израиля Борис Гриц ударил молодую женщину ножом в горло. После этого он вступил в схватку с охранником радиостанции Александром Усачовым, и также нанес ему несколько ран. ЧП в редакции на Новом Арбате стало главным происшествием дня, которое шокировало не только представителей журналистского сообщества.

Канал Piter.TV изучил заголовки информационных агентств и страницы работников "Эха Москвы" в социальных сетях. Мы попытались собрать в одном месте все, что известно про нападавшего и других участников конфликта.

Нападение на Татьяну Фельгенгауэр, последние новости

1. Татьяне Фельгенгауэр сделали операцию, она находится в коме. Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на врачей НИИ имени Склифосовского, пострадавшая перенесла хирургическую операцию под полным наркозом. Скорая помощь приехала на место резни всего за несколько минут, что существенно упростило работу медиков. Однако сразу после операции на горле журналистку ввели в состояние искусственной комы. Ее состояние оценивают как "тяжелое". Врачи НИИ находятся в постоянном контакте с родными Татьяны Фельгенгауэр, руководством "Эха Москвы" и прессой.

2. Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело. Журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина написала, что на ее коллегу напал гражданин Израиля Борис Гриц. СК РФ сообщает, что преступник был задержан, и уже дал показания.Дело возбуждено по статье покушение на убийство, сообщает пресс-служба ведомства. По одной из версий, Борис Гриц является душевнобольным. Якобы он жаловался на мысленную связь со своей жертвой и был доведен "ментальным общением" до желания убить журналистку-кумира.

3. Второй жертвой Бориса Грица стал охранник "Эха Москвы". Журналисты "Эха Москвы" пишут, что охранник радиостанции Александр Усачев опоздал к месту конфликта всего "на несколько секунд". Он задержал преступника, хотя и был ранен во время драки. Судя по всему, мужчине удалось избежать госпитализации. Коллеги охранника также отметили, что секьюрити приходят на работу на радио без оружия. Возможности открыть огонь по преступнику у Усачева не было.

4. Появились фото преступника, ножа и даже "дневник преступника". В Сети появилась масса материалов, связанных с Борисом Грицом и его преступлением. Первым фото мужчины, покушавшегося на убийство, опубликовал главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов. Позже в Facebook появился снимок ножа, которым якобы орудовал негодяй. Позже в Интернете стали распространять ссылку на "дневник Грица". Это подозрительный интернет-ресурс, большая часть постов на котором сделана на английском языке. Впрочем, в 2016 году автор сделал запись, посвященную Татьяне Фельгенгауэр на русском языке. Среди отзывов на дневник преступника есть немало подозрений в его фейковой природе.

Допрос Бориса Грица, напавшего на Татьяну Фельгенгауэр

5. Допрос Бориса Грица. В СМИ появилось видео допроса подозреваемого в нападении на журналистку "Эха Москвы". В кадре находится иностранный гражданин Борис Гриц. Его речь сбивчива, а эмоциональное состояние вызывает вопросы о состоянии психического здоровья задержанного.

"Меня зовут Борис Гриц. Потерпевшую я знал только по телепатическому контакту 5 лет. На насилие побудило то, что 2 месяца она меня преследовала сексуально. Каждую ночь, используя телепатический контакт, она залезала и изводила меня сексуально", - сказал Борис Гриц.

Фото: Facebook