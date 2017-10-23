Появилось видео с напавшим на офис "Эхо Москвы"

Задержанный назвал причину нападения на ведущую «Эхо Москвы»

23 октября в редакцию Эха забежал неизвестный мужчина и вонзил нож в горло ведущей Татьяне Фельгенгауэр. В сети появилось видео, на котором злоумышленник рассказал оперативникам причину своего поступка.

Мужчину зовут Борис Юрьевич Гриц. По его словам, знаком он с потерпевшей по телепатическому контакту с 2012 года. На вопрос, что же побудило его причинить тяжкие телесные повреждение женщине, он заявил, что она приследовала его два месяца. Стоит отметить, что преследовала она его сексуально, а главное также телепатически. Задержанный заявил, что, используя «телепатический контакт она залезала и изводила сексуально».

Союз журналистов России назвал этот случай вопиющим преступлением и предложил ужесточить наказание за такие преступления.

Напомним, что ЧП произошло в районе часа дня. Мужчина около 40-ка лет брызнул баллончиком в глаза охраннику и быстро побежал на радиостанцию, где с ножом напал на ведущую.

Видео: YouTobe / HUE