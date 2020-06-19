Момент падения дерева на Mitsubishi Lancer попал на видео

Машина получила значительные повреждения.

Вечером 18 июня погода в Петербурге отыгралась за неделю ясных и жарких дней. Кроме того, что в городе за два часа выпала месячная норма осадков, в Северной столице разбушевался сильный ветер, который повалил несколько деревьев. Одно из них упало на Mitsubishi Lancer. В распоряжении Piter.TV появилось видео с моментом инцидента.

"Проспект Славы, 2/4, дерево упало на бедный Лансер, очень плохо ему!" – написали очевидцы в соцсетях.

На записи видно, что иномарка была припаркована во дворе дома. В какой-то момент на нее рухнуло довольно больших размеров дерево. В результате машина получила серьезные повреждения. В частности, очень сильно помят капот.

Ранее мы писали, что от удара молнией на берегу Финского залива погиб семилетний мальчик.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Денис Егоров

Видео: Piter.TV