В Петербурге от сильного ветра повалило деревья

После жаркого дня на Петербург и петербуржцев обрушился ливень, гроза и сильный ветер. Из-за порывов ветра в разных районах города упали деревья.
Очевидцы поделились фото в соцсетях.
Так, на 5 линии В.О дерево упало прямо на проезжую часть и на припаркованную машину.
Дерево возле трамвайного съезда с Володарского моста тоже не удержалось, однако обошлось без жертв.
На улице Седова, 148, дерево не только упало на машину, но и зацепило провод. К месту уже прибыли спасатели.
Как сообщил очевидец, "Лансер" на проспекте Славы, 2/4, получил видимые повреждения.
Под раздачу попал и автомобиль "Яндекс.Такси" на Петровском проспекте.
Также пострадал автомобиль во дворе Новоизмайловского проспекта.
Очевидец рассказал, что между Романовкой и Корнеево упало дерево на провода Ж/Д пути, электрички встали.
Рекламный щит у метро "Бухарестская" также не выдержал порыва ветра.
Мобильный корреспондент редакции также поделился видео, как во дворе дома №19, к. 1 на проспекте Славы сломанное ветром дерево упало на машину.
Ранее мы писали, что Сосновый Бор охватили град и ливень.
Фото: vk.com/spb_today
Видео: Piter.TV
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