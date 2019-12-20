В Петербурге от сильного ветра повалило деревья

Под раздачу попали, как всегда, припаркованные автомобили.

После жаркого дня на Петербург и петербуржцев обрушился ливень, гроза и сильный ветер. Из-за порывов ветра в разных районах города упали деревья.

Очевидцы поделились фото в соцсетях.

Так, на 5 линии В.О дерево упало прямо на проезжую часть и на припаркованную машину.

Дерево возле трамвайного съезда с Володарского моста тоже не удержалось, однако обошлось без жертв.

На улице Седова, 148, дерево не только упало на машину, но и зацепило провод. К месту уже прибыли спасатели.

Как сообщил очевидец, "Лансер" на проспекте Славы, 2/4, получил видимые повреждения.

Под раздачу попал и автомобиль "Яндекс.Такси" на Петровском проспекте.

Также пострадал автомобиль во дворе Новоизмайловского проспекта.

Очевидец рассказал, что между Романовкой и Корнеево упало дерево на провода Ж/Д пути, электрички встали.

Рекламный щит у метро "Бухарестская" также не выдержал порыва ветра.

Мобильный корреспондент редакции также поделился видео, как во дворе дома №19, к. 1 на проспекте Славы сломанное ветром дерево упало на машину.

Ранее мы писали, что Сосновый Бор охватили град и ливень.

Фото: vk.com/spb_today

Видео: Piter.TV