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За два часа в Петербурге выпала половина от месячной нормы осадков

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Об этом сообщили в "Водоканале".

В четверг, 18 июня, за два часа в Петербурге выпало 23,5 мм осадков, а это составляет практически половину месячной нормы, сообщили в пресс-службе "Водоканала". 

Так, в некоторых районах города интенсивность дождя составила 25,74 мм за 20 минут. Больше всего осадков выпало в Ломоносове, Петергофе, в Приморском и Фрунзенском районах. Локальные подтопления устраняются специалистами. В Петергофе и Ломоносове осадков выпало в 3,5 раза превышающие расчетное значение. 

Ранее мы писали, что очевидцы поделились кадрами потопа на проспекте Маршала Блюхера.

Видео: Piter.TV

Теги: ливень, норма осадков, осадки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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