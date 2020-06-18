За два часа в Петербурге выпала половина от месячной нормы осадков

В четверг, 18 июня, за два часа в Петербурге выпало 23,5 мм осадков, а это составляет практически половину месячной нормы, сообщили в пресс-службе "Водоканала".
Так, в некоторых районах города интенсивность дождя составила 25,74 мм за 20 минут. Больше всего осадков выпало в Ломоносове, Петергофе, в Приморском и Фрунзенском районах. Локальные подтопления устраняются специалистами. В Петергофе и Ломоносове осадков выпало в 3,5 раза превышающие расчетное значение.
Ранее мы писали, что очевидцы поделились кадрами потопа на проспекте Маршала Блюхера.
Видео: Piter.TV
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