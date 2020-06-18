Очевидцы поделились кадрами потопа на проспекте Маршала Блюхера

Затопило также многие дороги города.

Вечером в четверг, 18 июня, в Петербурге из-за дождя и ветра повалило деревья, а также затопило дороги. Мобильный корреспондент записал видео с проспекта Маршала Блюхера.

На кадрах видно, как автомобили практически плывут по проспекту. Автомобилисты вынуждены с удвоенной внимательностью и аккуратностью преодолевать участок дороги, чтобы не навредить машине и другим участникам движения.

Ранее мы писали, что машинам приходится плыть по Невскому и Витебскому проспектам.

Видео: Piter.TV