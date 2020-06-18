Машинам приходится плыть по Невскому и Витебскому проспектам

Автомобилисты преодолевают участок аккуратно.

Вечером в четверг, 18 июня, на Петербург снова обрушился ливень, канализации города не справляются, из-за чего дороги затопило.

Мобильные корреспонденты поделились кадрами с Невского и Витебского проспектов. На видеозаписях видно, как не только машины, но и люди стараются аккуратно преодолевать затопленные участки.

В соцсетях петербуржцы поделились фото и видео из разных районов. Так, "плавают" автомобилисты на проспекте Маршала Блюхера, Парашютной, Екатерининском проспекте, улицы Сикейроса и Шафировский проспект. Также не обошло стороной шоссе Революции.

Ранее мы писали, что в Петербурге от сильного ветра повалило деревья.

Видео: Piter.TV