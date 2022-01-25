Появилось видео освобождения двух захваченных ХАМАС россиянок

Женщины переданы силам Красного Креста.

Радикальная палестинская группировка ХАМАС показала в социальных сетях кадры освобождения и передачи в руки сотрудников Красного Креста двух российских граждан, которые находились в заложниках. Ресь идет о 50-летней Елене Труфанове и ее 73-летней матери Ирене Тати. Ранее женщины были похищены боевиками с территории кибуца Нир-Оз во время атаки на юг Израиля 7 октября. Сейчас пострадавшие находятся в еврейском государстве. Освобожденные женщины улыбаются, в руках у каждой находится бутылка пресной воды. Члены ХАМАС в черных масках и с зелеными повязками на лбу сопровождают россиянок до машины представителей Красного Креста. Дополнительно видеозапись 29 ноября опубликовало в собственном Telegram-канале арабское издание "Абу Али Экспресс". В подписи к видео отмечается, что младшая из женщин появлялась 30 октября в видеоролике, опубликованном военным крылом ХАМАС, вместе с еще одним заложником, Даниэлем Алони. Алони был передан властям Израиля ранее.

Иностранные журналисты рассказали о том, что муж Елены, Виталий, был убит во время нападения, а ее сын Саша и его подруга Сапир Коэн все еще находятся в плену. Агентство AFP опубликовало видео освобождения заложниц, снятое с другого ракурса, из толпы. Они пояснили, что женщины прошли под прицелом нескольких тысяч смартфонов людей, собравшихся посмотреть на их освобождение. Однако бойцы ХАМАС окружили заложниц плотным кольцом.

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Фото и видео: Telegram / אבו עלי אקספרס