Появилось видео нападения злоумышленника на две аптеки в Выборгском районе

За час неизвестный наведался в две аптеки.

Камера видеонаблюдения зафиксировала нападение злоумышленника на две аптеки в Выборгском районе. Запись Piter.tv предоставил источник в правоохранительных органах.

Первый эпизод произошел накануне, 24 августа, около 21:45 в аптеку на Заречной улице в Парголово. Молодой человек как ни в чем не было заходит аптеку, делая вид, что пришел что-то приобрести. Спустя некоторое время злоумышленник подходит к кассе и под угрозой ножа требует от сотрудника отдать ему деньги. Мужчина похитил 2100 рублей.

Второй эпизод произошел спустя час в аптеке на Толубеевском проезде, только фармацевт отказался давать деньги, и злоумышленнику пришлось скрыться без добычи. Предполагается, что оба преступления совершил один и тот же человек.

Ранее мы писали, что петербуржец под угрозой ножа ограбил сауну "Песчаный грот" на 20 тысяч рублей.

Видео: Piter.tv





