Петербуржец под угрозой ножа ограбил сауну "Песчаный грот" на 20 тысяч рублей

Одна из сотрудниц заведения пострадала.

В ночь на 20 августа в полицию поступило сообщение от администратора сауны "Песчаный грот", расположенной на Пискаревском проспекте в Петербурге.

Успокойитесь, молодой человек, я вам ничего не сделаю. Я сейчас всё дам. сотрудница сауны

По словам администратора, отдыхающие стали требовать 20 тысяч рублей под угрозой ножа. Один из посетителей попал на видео. В результате происшествия пострадала и одна из сотрудниц заведения, в которую несколько раз всадили нож. После чего злоумышленники скрылись. В настоящий момент о состоянии сотрудницы ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в магазине на Кирочной улице развязалась битва за выпивку.

Видео: Piter.tv