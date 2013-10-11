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Петербуржец под угрозой ножа ограбил сауну "Песчаный грот" на 20 тысяч рублей

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Одна из сотрудниц заведения пострадала.

В ночь на 20 августа в полицию поступило сообщение от администратора сауны "Песчаный грот", расположенной на Пискаревском проспекте в Петербурге. 

Успокойитесь, молодой человек, я вам ничего не сделаю. Я сейчас всё дам.

сотрудница сауны

По словам администратора, отдыхающие стали требовать 20 тысяч рублей под угрозой ножа. Один из посетителей попал на видео. В результате происшествия пострадала и одна из сотрудниц заведения, в которую несколько раз всадили нож. После чего злоумышленники скрылись. В настоящий момент о состоянии сотрудницы ничего неизвестно.

Ранее мы писали, что в магазине на Кирочной улице развязалась битва за выпивку.

Видео: Piter.tv

Теги: грабеж, нападение, сауна
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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