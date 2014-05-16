В магазине на Кирочной улице развязалась битва за выпивку

Двое мужчин не хотели платить за алкоголь.

На Кирочной улице в Петербурге двое покупателей планировали покинуть магазин, не заплатив за выпивку. Об этом 20 августа Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Мужчины и ранее были замечены в подобных авантюрах, поэтому продавцы сразу поняли, с кем они имеют дело. Сотрудники магазина закрыли входную дверь, однако воришек и это не остановило: мужчины выбили окно огнетушителем.

После недобросовестных покупателей попытались остановить очевидцы инцидента. Задержать воришек удалось сотрудникам полиции, которые приехали на вызов.

Ранее мы писали, что массовая драка на Думской улице завершилась стрельбой.

Видео: Piter.tv