Видео: массовая драка на Думской улице завершилась стрельбой

Информация о пострадавших не поступала.

В ночь на 20 августа на Думской улице в Петербурге произошла массовая драка, которая завершилась стрельбой. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Изначально драка завязалась между двумя незнакомыми молодыми людьми, один из которых ударил своего оппонента. После компания решила заступиться за друга. Затем завязалась массовая драка между компаниями. Спустя некоторое время один из очевидцев выстрелил в воздух из травматического оружия, чтобы остановить драку. И мужчине это удалось.

Позже на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, задержали стрелка и доставили в 28-й отдел полиции. По словам мужчины, пистолет он просто нашёл. В отношении него составили протоколы о мелком хулиганстве и нарушении правил приобретения, хранения, ношения или учета оружия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее появилось видео избиения лошади в центре Петербурга.

Видео: Piter.tv