Появилось видео, как водитель сбил выходившего из трамвая 12-летнего петербуржца

Шестиклассника госпитализировали с сотрясением мозга и переломами.

В среду вечером, 12 января, появилось видео, как в Кировском районе Петербурга автомобиль Lada Kalina под управлением 23-летнего водителя в зоне остановки общественного транспорта наехал на выходившего из трамвая шестиклассника. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

На кадрах видео можно наблюдать, как после столкновения к пострадавшему подбежали прохожие. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ключицы, переломом нижней трети правой малоберцовой кости.

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2021 году не привлекался.

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Видео: Piter.tv

