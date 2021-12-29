Водитель сбил выходившего из трамвая 12-летнего петербуржца

Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ключицы, переломом нижней трети правой малоберцовой кости.

На улице Маршала Говорова автомобилист сбил школьника, который выходил из трамвая в зоне остановки общественного транспорта. Об этом стало известно Piter.tv.

Lada Kalina под управлением 23-летнего водителя в зоне остановки общественного транспорта наехала на выходившего из трамвая шестиклассника. Ребёнок был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, переломом ключицы, переломом нижней трети правой малоберцовой кости.

Водитель к административной ответственности за нарушения ПДД РФ в 2021 году не привлекался.

Утром 12 января из-за аварии у Пулковского парка образовалась пробка.

Фото: Piter.tv