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Из-за аварии у Пулковского парка образовалась пробка

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Дорогу на Пулковском шоссе не поделили Volkswagen Polo и Kia Soul.

Утром 12 января на Пулковском шоссе ДТП с участием двух легковушек осложнило путь для других участников движения. Видео с места ДТП поделился читатель Piter.tv.

Около восьми часов утра дорогу около Пулковского парка не поделили Volkswagen Polo и Kia Soul. Авария произошла прямо на светофоре. На момент съемки на месте не было сотрудников ДПС.

При этом авария, по данным на 8:40, собрала пробку на Пулковском шоссе. 

Ранее стали известны подробности смертельной аварии на Приморском шоссе в Рождество.

Видео: Piter.tv

Теги: kia soul, volkswagen polo, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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