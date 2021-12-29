Из-за аварии у Пулковского парка образовалась пробка

Дорогу на Пулковском шоссе не поделили Volkswagen Polo и Kia Soul.

Утром 12 января на Пулковском шоссе ДТП с участием двух легковушек осложнило путь для других участников движения. Видео с места ДТП поделился читатель Piter.tv.

Около восьми часов утра дорогу около Пулковского парка не поделили Volkswagen Polo и Kia Soul. Авария произошла прямо на светофоре. На момент съемки на месте не было сотрудников ДПС.

При этом авария, по данным на 8:40, собрала пробку на Пулковском шоссе.

Ранее стали известны подробности смертельной аварии на Приморском шоссе в Рождество.

Видео: Piter.tv