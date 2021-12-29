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Стали известны подробности смертельной аварии на Приморском шоссе в Рождество

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Сразу две легковушки съехали в кювет на определенном участке в Лисьем Носу.

В полиции возбудили уголовное дело после смертельного ДТП на Приморском шоссе 7 января. Как стало известно Piter.TV, погибшему водителю было 62 года. 

Авария произошла в десятом часу утра в поселке Лисий Нос. По предварительным данным, водитель "Шкоды" не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в другого водителя. Он в свою очередь также ранее не справился с управлением на своем "Фольксвагене". Где находился мужчина в момент ДТП — в машине или на дороге — неизвестно. Понятно, что участок трассы оказался опасным и аварийным, раз его "жертвами" стали два авто. Водитель машины немецкого производителя скончался на месте происшествия. 

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств". 

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: дтп, кювет, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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