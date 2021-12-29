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Сотрудники МЧС спасли рыбака со льда на Финском заливе

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С мужчиной ничего не произошло. Он жив и здоров. 

Сотрудники МЧС спасли жизнь рыбаку, оказавшемуся на Финском заливе в Ломоносовском районе. Об этом 12 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти. 

Ранее в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение, что на Финском заливе образовалась трещина, на льду замечен мужчина. На место тут же прибыли сотрудники поисково-спасательного подразделения "Красная горка". Специалисты доставили мужчину на берег. С ним ничего не произошло. Он жив и здоров. 

В декабре прошлого года спасатели Ленобласти предупредили об опасности выхода на лёд. За выход на лед во многих районах региона предусмотрен штраф, также действует официальный запрет.

Видео: пресс-служба ГУ МЧС России по области

Теги: лед, рыбак, финский залив
Категории: Лента новостей,

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