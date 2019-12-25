Спасатели Ленобласти предупредили об опасности выхода на лёд

За выход на лед во многих районах Ленобласти предусмотрен штраф, также действует официальный запрет.

Наступление холодов спровоцировало рост популярности зимней рыбалки, а также зимних видов спорта. В пресс-службе МЧС по Ленобласти напомнили об опасности выхода на лед.

Специалисты напомнили, что льдообразование происходит неравномерно. Если маленькие водоемы покрылись льдом, то, например, Ладожское озеро заледенело не до конца. Особенно неравномерно лед образуется во время больших снегопадов.

За выход на лед во многих районах Ленобласти предусмотрен штраф, также действует официальный запрет.

В конце ноября в "Парке Монрепо" заметили первый лед в виде пенных ледяных кругов.

Фото: pexels