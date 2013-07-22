В "Парке Монрепо" заметили первый лед в виде пенных ледяных кругов

У берегов появился первый лед в виде пенных ледяных кругов.

В понедельник, 22 ноября, столбики термометров в Петербурге показывали до -3 градусов, а в Ленобласти – до -6. В такой морозец заметили первый лед в "Парке Монрепо".

Наблюдениями поделились в соцсетях: у берегов застыли пенные ледяные круги. Согласно информации Gismeteo, такое явление происходит при резком похолодании, когда на поверхности воды сначала образуется так называемый мягкий "слякотный лед".

Такой вид льда собирается в небольшие льдины, плавающие на поверхности. Льдины сталкиваются друг с другом при волне, а затем принимают округлую форму с небольшими утолщениями по краям.

О погоде на завтра Piter.tv писал ранее.

Фото: Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО" / Вконтакте