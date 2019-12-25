Легкие морозцы ожидаются в Петербурге 22 ноября

Местами пройдет небольшой снег.

В понедельник, 22 ноября, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться периферией антициклона. При облачной с прояснениями погоде ожидается небольшой снег. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, температурные показатели сегодня будут в рамках климатической нормы. Столбики термометров в городе покажут -1…-3 градусов, в Ленобласти -1…-6. Ветер подует с северо-запада со скоростью 3-8 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

Ранее мы писали, что в понедельник в Ленобласть придет зима.

Фото: Instagram / andrei_mikhailov