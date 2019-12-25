В понедельник в Ленобласть придет зима

Синоптики обещают минусовую температуру в течение дня и снег.

В Ленинградской области неделя начнется с заморозков и усиления ветра. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В понедельник, 22 ноября, обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем жители увидят снежную крупу. В темное время суток подует северо-западный ветер со скоростью 8-13 м/с, днем он утихнет, порывы будут достигать не более 5-10 м/с. Температура воздуха составит -3...-8 гр., ночью, в светлое время дня потепления тоже ждать не стоит. Синоптики предупредили о заморозках до -1...-6 гр. На дорогах гололедица.

Ранее на Piter.tv: главный синоптик Петербурга предупредил, что зима будет снежной.

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