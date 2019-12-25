Снег и минусовая температура ждут петербуржцев 23 ноября

Во вторник, 23 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -4…-6 градусов. Днем ожидается 0…-2. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах местами может образоваться гололедица.
Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге родились более 39 тысяч человек.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все