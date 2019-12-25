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Снег и минусовая температура ждут петербуржцев 23 ноября
Сегодня, 15:51
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Снег и минусовая температура ждут петербуржцев 23 ноября

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На дорогах местами возможна гололедица.

Во вторник, 23 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой снег. Об этом заявили специалисты ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Предстоящей ночью температура воздуха опустится до -4…-6 градусов. Днем ожидается 0…-2. Ветер подует с юго-запада, юга умеренный. Атмосферное давление будет слабо понижаться. На дорогах местами может образоваться гололедица.

Ранее мы писали, что с начала года в Петербурге родились более 39 тысяч человек.

Фото: pixabay.com

Теги: погода спб
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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