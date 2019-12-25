С начала года в Петербурге родились более 39 тысяч человек

При этом умерли более 62 тысяч петербуржцев, из них 149 – дети.

В Петербурге с начала года родились 39 883 человека. Это гораздо меньше, чем умерли. Об этом пишут "Невские Новости", ссылаясь на данные Петростата.

Согласно статистике, с января по ноябрь в городе скончались 62 221 человек, из них 149 – дети. Примерный коэффициент убыли населения при общем количестве 5 млн 384 тысячи 342 гражданина составил -0,42%.

Эксперты отмечают, что такие показатели рождаемости и смертности связаны со множеством факторов. В том числе, с пандемией коронавируса, из-за которой ежегодно погибает более тысячи россиян.

Ранее эксперт назвал среднюю стоимость похорон в пандемию в Петербурге.

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