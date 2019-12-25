Эксперт назвал среднюю стоимость похорон в пандемию в Петербурге

Самые скромные похороны обойдутся в 50 тыс. рублей и будут включать: услуги морга, доставку тела на кладбище, установление креста и таблички.

Стало известно, во сколько обойдутся похороны в период пандемии в Петербурге. Об этом рассказал владелец городской ритуальной службы РПО Станислав Демчук в беседе с "Невскими Новостями".

Согласно данным Петростата, за первые девять месяцев этого года общая смертность в Петербурге выросла на 21,8 % по сравнению с 2020-м, и составила 62 221, из которых — 14 044 скончались от ковида.

За аналогичный период 2020-го, по сравнению с 2019-м, количество умерших увеличилось на 38,8 % — 73 298 человек, из которых 11 383 умерли от ковида. Ежедневно в городе от вируса уходят из жизни от 70 до 88 человек, такая статистика держится уже несколько месяцев.

Как рассказал эксперт, на Белоостровском кладбище копка могилы стоит 9 тыс. рублей. Несмотря на то, что кремация стоит 7,8 тыс. рублей до 52 размера и плюс доплата за урну, за мешок для праха, и пошло-поехало, в результате кремация выйдет – в 12 тыс. рублей.

Самые скромные похороны обойдутся в 50 тыс. рублей и будут включать: услуги морга, доставку тела на кладбище, установление креста и таблички.

Отмети, что эта сумма по самым скромным подсчетам. Средний чек на погребение сейчас все-таки составляет 75–80 тыс. рублей. Например, стоимость гробов начинается от 10 тыс. рублей, а деревянного лакированного — от 20 тыс. рублей.

Демчук привел примеры стоимости различных услуг, так, открытый гроб с мытьем и одеждой — 14 тыс. рублей, с гримом — 17–18 тыс. рублей, если еще бальзам (это услуга морга), то это 25 тыс. рублей.

Ранее мужчина проник в морг и повредил тела четырех умерших в Красноярском крае.

Фото: pexels

