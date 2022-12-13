  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 18:24
121
romasdaria Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Появилось видео, как школьника зажало дверьми автобуса на Композиторов

0 0

За рулем автобуса был 58-летний водитель, который за год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В четверг, 2 марта, появилось видео. как автобус зажал дверьми подростка на улице Композиторов. Об этом стало известно Piter.TV.

За рулем автобуса был 58-летний водитель, который за год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На остановке общественного транспорта 15-летнего школьника зажало дверьми автобуса, затем автобус тронулся и ребенок поволокло за ним. 

В результате девятиклассника доставили в больницу с автотрамвой, закрытым переломом третьей и четвертой плюсневой кости левой стопы, ссадиной левого локтевого сустава, в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП в отношении водителя было вынесено определение. 

Ранее в 2023 году на Васильевском острове стартует благоустройство Линейного парка. Пространство будет состоять из игровой и спортивной зон. Центральным элементом проекта станет пешеходный фонтан.

Видео: Piter.tv
 

Теги: автобус, школьник
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии