Появилось видео, как школьника зажало дверьми автобуса на Композиторов

За рулем автобуса был 58-летний водитель, который за год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

В четверг, 2 марта, появилось видео. как автобус зажал дверьми подростка на улице Композиторов. Об этом стало известно Piter.TV.

За рулем автобуса был 58-летний водитель, который за год 11 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. На остановке общественного транспорта 15-летнего школьника зажало дверьми автобуса, затем автобус тронулся и ребенок поволокло за ним.

В результате девятиклассника доставили в больницу с автотрамвой, закрытым переломом третьей и четвертой плюсневой кости левой стопы, ссадиной левого локтевого сустава, в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП в отношении водителя было вынесено определение.

Ранее в 2023 году на Васильевском острове стартует благоустройство Линейного парка. Пространство будет состоять из игровой и спортивной зон. Центральным элементом проекта станет пешеходный фонтан.

Видео: Piter.tv

