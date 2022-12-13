В 2023 году на Васильевском острове стартует благоустройство Линейного парка

В 2023 году в Василеостровском районе начнутся работы по благоустройству Линейного парка. Об этом рассказал замглавы администрации Василеостровского района Владлен Родионов в ходе пресс-конференции ТАСС.
Руководитель отметил, что в текущем году пройдёт благоустройство парка на Смоленке, состоящего из сквера Володина и двух других безымянных скверов. В первом из нх расположится главная точка притяжения проекта – пешеходный фонтан. Восточнее расположат 2 зеркальных объекта, с большим количеством зелени, игровой и спортивной зонами.
Хочу сказать, что это будет таким оазисом посреди транспортных магистралей и многоэтажных домов.
Владлен Родионов, замглавы администрации Василеостровского района
Ранее мы сообщили о том, что градсовет Петербурга одобрил проект ЖК на территории Мытного двора.
Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга
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