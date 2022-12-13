В 2023 году на Васильевском острове стартует благоустройство Линейного парка

Пространство будет состоять из игровой и спортивной зон. Центральным элементом проекта станет пешеходный фонтан.

В 2023 году в Василеостровском районе начнутся работы по благоустройству Линейного парка. Об этом рассказал замглавы администрации Василеостровского района Владлен Родионов в ходе пресс-конференции ТАСС.

Руководитель отметил, что в текущем году пройдёт благоустройство парка на Смоленке, состоящего из сквера Володина и двух других безымянных скверов. В первом из нх расположится главная точка притяжения проекта – пешеходный фонтан. Восточнее расположат 2 зеркальных объекта, с большим количеством зелени, игровой и спортивной зонами.

Хочу сказать, что это будет таким оазисом посреди транспортных магистралей и многоэтажных домов. Владлен Родионов, замглавы администрации Василеостровского района

Ранее мы сообщили о том, что градсовет Петербурга одобрил проект ЖК на территории Мытного двора.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга