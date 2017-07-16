Появилось видео, как перевернулась Газель на проспекте Большевиков

На записи виден черный автомобиль Nissan, который пробил разделительное ограждение и застрял посередине проезжей части.

В субботу, 28 августа, в Петербурге у станции метро "Улица Дыбенко" перевернулся грузовой автомобиль "Газель" на проезжей части. Это произошло в результате дорожной аварии на проспекте Большевиков. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети "Вконтакте".

На кадрах видео можно наблюдать, что на перевернутом грузовике стоят двое человек, возможно, пытаются помочь водителю. Также виден и черный автомобиль Nissan, который пробил разделительное ограждение и застрял посередине проезжей части. По предварительным данным, водитель фургона получил травмы средней степени тяжести. На место происшествия приехали две машины скорой помощи и пожарные. Также работают сотрудники ГИБДД. На данный момент выясняются все детали произошедшего.

Ранее в Петербурге состоялся VI социально-благотворительный проект "Будь с городом!".

Видео: Piter.tv

