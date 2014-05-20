В Петербурге состоялся VI социально-благотворительный проект "Будь с городом!"

Среди тем обсуждения были экопросвещение, минимизация отходов, охрана водных объектов и особо охраняемых природных территорий в Петербурге и области.

В Петербурге прошел VI социально-благотворительный проект "Будь с городом!". Деловая программа фестиваля транслировалась онлайн.

Главная тема этого года – экология. В фествиале приняли участие представители органов власти, бизнеса и общественных организаций. Среди тем обсуждения были экопросвещение, минимизация отходов, охрана водных объектов и особо охраняемых природных территорий в Петербурге и области.

Модератором встречи выступил член Всероссийского общества охраны природы Давид Дарчиев.

Добавим, 5 сентября в онлайн-формате состоится трансляция концерта, в котором примут участие Диана Арбенина и группа "Ночные Снайперы", а также группы СБПЧ и Zoloto. Между выступлениями артистов в открытой студии "Будь с городом!" в прямом эфире расскажут об актуальных проблемах, а также о том, как можно помогать фондам и общественным организациям и стать благотворителем представители межрегиональной общественной экологической организации "Мусора.Больше.Нет", ассоциации "РазДельный сбор" и фонда "Зеленый драйвер".

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Фото: Piter.tv

