В Смольном рассказали о росте тарифов на 3,5 % в следующем году

Так, по прогнозам, с 1 июля 2022 отопление и горячее водоснабжение подорожают на 3,6%, по холодная вода и водоотведение – на 1,7%, электроснабжение – в среднем на 5,%, на газоснабжение - на 3,3%.

В субботу, 28 августа, Дмитрий Коптин, председатель комитета по тарифам рассказал о изменениях в сфере тарифов в следующем году. Об этом он сообщил в spbdnevnik.ru

По словам Коптина, один из наглядных примеров успешной реализации тарифной политики является нисходящая динамика темпов изменения тарифов на холодную воду и водоотведение – снижение с 7,5% в 2018 году до 1,8% в 2021 году. Он отмечает, что такую тенденцию постараются сохранить и в будущем году.

Так, по прогнозам, с 1 июля 2022 отопление и горячее водоснабжение подорожают на 3,6%, по холодная вода и водоотведение – на 1,7%, электроснабжение – в среднем на 5,%, на газоснабжение - на 3,3%.

Тарифная политика для каждого региона формируется индивидуально. Так, она сохраняет свою социально-ориентированную направленность. В ее основе остается принцип "инфляция минус", когда прирост тарифов меньше прогнозируемой инфляции. Потому изменение вносимой гражданами платы по существующим видам коммунальных услуг в Петербурге в 2022 году предложено ограничить предельным индексом в 3,5%. Это ниже инфляции, которая прогнозируется на уровне 4%.

Ранее в Петербурге создали более 300 электронных сервисов для помощи горожанам.

Фото: Вконтакте / Дмитрий Коптин