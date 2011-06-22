В Петербурге выявили завышение цен на антидепрессанты

Комитет по тарифам вынес предупреждение аптеке.

Комитет по тарифам Санкт-Петербурга выявил нарушения в ценообразовании на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в одной из городских аптек. В ходе мониторинга были зафиксированы завышенные цены на антидепрессанты "Пароксетин" и "Флуоксетин".

Комитет по тарифам направил аптеке предостережение о недопустимости подобных нарушений и потребовал принять меры по их устранению. Проверка также охватила цены на анальгетики, противовоспалительные и противоревматические препараты, однако по этим категориям нарушений выявлено не было.

Ведомство напоминает, что проверке подлежат исключительно цены на ЖНВЛП, список которых ежегодно утверждается Правительством РФ. Комитет устанавливает предельные надбавки к отпускным ценам производителей, и отклонения от этих пределов не допускаются.

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