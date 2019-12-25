Новый онкоцентр в Петербурге планируют запустить в 2025 году

Рядом со зданием института построен новый 12-этажный корпус.

В Санкт-Петербурге в следующем году планируется запуск нового двенадцатиэтажного онкологического центра на базе Медицинского института имени Березина Сергея (МИБС). Строительство здания практически завершено.

Центр протонной терапии ежегодно проводит около 10 тысяч исследований методами ядерной медицины, что составляет 70% от общего числа таких исследований в городе. Также там проводится более 90 тысяч МРТ исследований и более 35 тысяч КТ исследований. В центре используется протонная терапия — один из самых эффективных и щадящих методов лечения онкологических заболеваний.

Александр Беглов подчеркнул важность бесплатного обследования и лечения детей с онкологическими заболеваниями в Санкт-Петербурге, отметив, что город является единственным в России, где это обеспечивается за счёт городского бюджета, помимо обязательного медицинского страхования.

Новый корпус онкологического центра МИБС будет состоять из 12 этажей и иметь общую площадь 30 тысяч квадратных метров. Инвестиции в проект составили около 10 миллиардов рублей.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург стал третьим в рейтинге российских городов по уровню качества жизни.

Фото: администрация Санкт-Петербурга