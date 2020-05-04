Петербург стал третьим в рейтинге российских городов по уровню качества жизни

Рейтинг составляется Финансовым университетом при Правительстве РФ с 2014 года. Для его формирования используются данные опросов населения и статистический анализ.

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ провели исследование качества жизни в различных городах страны. Согласно результатам, Петербург занял третье место, уступив лишь Москве и Грозному. Последний также был удостоен победы в категории "За вклад главы субъекта федерации в развитие городов региона".

Город Владимир получил звание "Нового лидера по качеству жизни". Казань возглавила рейтинг по уровню городского хозяйства, Калуга — по доступности жилья, Нижний Новгород — по доступности образования, а Сочи — по качеству экологической среды. В номинации "За преданность жителей родному городу" победил Симферополь.

Рейтинг составляется университетом с 2014 года. Для его формирования используются данные опросов населения и статистический анализ в таких ключевых областях, как здравоохранение, образование, экология, дорожная инфраструктура и жилищно-коммунальное хозяйство.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург признан лидером внутреннего туризма в России.

Фото: Piter.TV