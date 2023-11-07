Петербург признан лидером внутреннего туризма в России

За январь – сентябрь 2024 года Санкт-Петербург посетили свыше 8,7 млн туристов, из которых 50% – семьи с детьми.

Санкт-Петербург возглавил рейтинг городов, популярных среди российских туристов. Согласно опросу страховой компании, 17% путешественников выбирают именно Северную столицу, опередив Москву и Казань. Более 67% россиян предпочитают отдыхать внутри страны, а каждый четвертый считает Петербург городом мечты. Об этом рассказал Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

За январь – сентябрь 2024 года Санкт-Петербург посетили свыше 8,7 млн туристов, из которых 50% – семьи с детьми. Город предлагает широкий спектр развлечений: от классических достопримечательностей до интерактивных объектов Новой туристической географии.

Секрет успеха — в многообразии туризма. Культурно-познавательные маршруты, событийные мероприятия, гастрономические туры и медицинский туризм создают привлекательную инфраструктуру для путешественников.

Удовлетворенность гостей поездкой в Петербург уже несколько лет держится на уровне 86%, что подтверждает высокий уровень сервиса. Это заслуга профессионалов сферы гостеприимства, которые делают всё для комфортного отдыха. Евгений Панкевич, глава Комитета по развитию туризма

Фото: Piter.tv