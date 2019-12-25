В Петербурге создали более 300 электронных сервисов для помощи горожанам

В городе продолжается реализация национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации".

В среду, 25 августа, в пресс-службе Смольного сообщили что за время исполнения национального проекта "Цифровая экономика Российской Федерации" для оказания петербуржцам государственных услуг разработали более трехсот электронных сервисов.

Цифровые технологии и платформенные решения продолжают внедрять в систему города. По словам губернатора Александра Беглова, регион лидирует среди других в России по цифровой трансформации в здравоохранении, социальной сфере, ЖКХ. Так, горожане могут онлайн записаться к врачу, в МФЦ, в школу и детсад, а также получить различные социальные выплаты и пособия. Помимо этого пользователи госуслуг могут оценить качество предоставления услуг и оставить свой отзыв.

Ранее мы писали, что более млн петербуржцев имеют право на бесплатное посещение общественных туалетов.

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