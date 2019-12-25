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На улице Сантьяго-де-Куба пьяный водитель влетел в "Газель"
Сегодня, 9:00
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На улице Сантьяго-де-Куба пьяный водитель влетел в "Газель"

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Грузовой автомобиль от удара врезался в фуру.

Сегодня, 13 ноября, на перекрестке улицы Сантьяго-де-Куба и Северного проспекта произошло массовое ДТП. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

По предварительным данным, легковой автомобиль, за рулем которого находился выпивший мужчина, врезался в "Газель", От удара грузовая машина влетела в фуру. В результате случившегося никто не пострадал. 

Сейчас на месте аварии работает полиция. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль.

Фото: Pexels

 

Теги: дтп газель, пьяный водитель, сантьяго-де-куба, северный проспект
Категории: ДТП, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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