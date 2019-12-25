На проспекте Испытателей после ДТП вспыхнул автомобиль

В пятницу, 12 ноября, в Приморском районе Петербурга пожарные тушили легковушку. Об этом сообщили свидетели инцидента в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Около 22:30 у дома № 10 по проспекту Испытателей пламя охватило автомобиль. По предварительной информации, пожар начался после столкновения двух иномарок. Огонь тушили 10 спасателей на двух спецмашинах. Пламя ликвидировали за 20 минут.
В результате случившегося никто не пострадал. На данный момент проводится проверка.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ломоносовском районе сгорела иномарка.
Фото: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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