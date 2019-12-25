  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ломоносовском районе сгорела иномарка
Сегодня, 16:13
108
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

В Ломоносовском районе сгорела иномарка

0 0

Пожар ликвидировали за двадцать минут. Обошлось без пострадавших.

Около 15:16 в пятницу, 12 ноября, на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение на 102 километре внешнего кольца КАД. 

Прибывшие на место сотрудники МЧС уточнили, что в легковом автомобиле "Мицубиси Ланцер" сгорели сгораемые части. Пожар ликвидировали к 15:35.

Сведения о пострадавших не поступали. Как произошел пожар, неясно.

К борьбе с огнем привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

Ранее мы писали, что в Пушкине росгвардейцы задержали нетрезвого водителя.

Фото: Piter.tv

Теги: ломоносовский район, пожар, сгорела машина
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии