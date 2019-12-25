В Ломоносовском районе сгорела иномарка

Пожар ликвидировали за двадцать минут. Обошлось без пострадавших.

Около 15:16 в пятницу, 12 ноября, на пульт управления МЧС по Петербургу поступило сообщение на 102 километре внешнего кольца КАД.

Прибывшие на место сотрудники МЧС уточнили, что в легковом автомобиле "Мицубиси Ланцер" сгорели сгораемые части. Пожар ликвидировали к 15:35.

Сведения о пострадавших не поступали. Как произошел пожар, неясно.

К борьбе с огнем привлекли 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

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Фото: Piter.tv