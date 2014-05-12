В Пушкине росгвардейцы задержали нетрезвого водителя

Мужчина не справился с управлением и устроил ДТП.

Рано утром в пятницу, 12 ноября, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району на Белозерской площади в Пушкине задержали гражданина, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения и совершил ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники Росгвардии находились на маршруте патрулирования, когда заметили, как водитель Byd F3 во время кругового движения на площади не справился с управлением и съехал с дороги в кювет. Росгвардейцы направились на место аварии и установили, что водитель иномарки не получил серьезных травм, но был пьян.

Мужчину задержали, а затем передали инспекторам ГИБДД. Установлено, что ранее водитель был лишен водительского удостоверения и не имел права управлять транспортным средством.

Ранее мы писали, что в Тельмана сотрудники Росгвардии задержали вора.

Фото: Pexels