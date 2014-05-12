В Тельмана сотрудники Росгвардии задержали вора

Задержанный был неоднократно судим.

В ночь на пятницу, 12 ноября, сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Колпинскому району около одного из домов на Полевой улице в поселке Тельмана задержали ранее неоднократно судимого мужчину, который украл колесные диски у другого местного жителя.

Сотрудники Росгвардии возвращались на маршрут патрулирования, после того, как осмотрели охраняемый объект в поселке, и увидели неизвестного, который перегружал автомобильные колесные диски из припаркованного у дома грузового полуприцепа в свою машину "ВАЗ-2104". Как только мужчина заметил машину, попытался скрыться, но его решили задержать по подозрению в краже. Подозреваемого передали сотрудникам 124 отдела полиции. Настоящего владельца дисков уже установили.

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Фото: Piter.tv