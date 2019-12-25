В Петербурге раскрыли кражу строительных инструментов на сумму более 80 тыс. рублей

Подозреваемым оказался 36-летний местный житель.

В пятницу, 12 ноября, петербургские сотрудники уголовного розыска транспортной полиции выявили подозреваемого в краже имущества организации, сообщила пресс-служба МВД России на водном транспорте.

В краже подозревают временно не работающего 36-летнего местного жителя. По предварительной информации, мужчина работал в подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы в порту с сентября прошлого года и на протяжении 7 месяцев, имел свободный доступ в бытовое помещение, совершил серию краж ручных строительных инструментов.

Были похищены перфоратор, дрель, сварочный аппарат и другое имущество принадлежащее организации на общую сумму более 80 тысяч рублей. Предметы были проданы, а вырученные средства были использованы.

Подозреваемый ранее судим за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Возбуждено уголовное дело по статье о краже.

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Фото: Piter.tv