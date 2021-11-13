На автодороге "Копорье-Ручьи" столкнулись легковушка и "ГАЗель"

В Ленобласти на автодороге "Копорье-Ручьи" произошло ДТП с участием легковушки и "ГАЗели", на которой ехали специалисты по ремонту дорожных покрытий. Об этом сообщили в в Северо-Западном региональном поисково-спасательном отряде МЧС России.
Инцидент произошел накануне, 19 мая. Автомобиль "Лада" влетел в грузовик, в результате чего пострадали два человека. На место случившегося прибыли спасатели и "скорая помощь". Выяснилось, что травмы получили водители машин. Подробности случившегося уточняются.
Ранее на Piter.tv: в Купчино водители устроили дорожный конфликт с пистолетом и топором.
Фото: пресс-служба Северо-Западного РПСО
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