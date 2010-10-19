В Купчино водители устроили дорожный конфликт с пистолетом и топором

Одному пострадавшему потребовалась помощь медиков.

Дорожный конфликт во Фрунзенском районе закончился стрельбой и угрозами топором. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Вечером 19 мая от очевидца в полицию поступило сообщение о стрельбе на улице Белградской. На месте происшествия сотрудник ППС обнаружил 46-летнего водителя Ford. По его словам, во время дорожного конфликта водитель Mazda угрожал ему топором, тогда он решил выстрелить в него из травматического пистолета.

С непроникающим пулевым ранением пострадавшего 30-летнего водителя Mazda доставили в НИИ скорой помощи. В отношении 46-летнего автомобилиста составлен протокол по статье 6.9. КоАП РФ (потребление наркотических средств). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейскими в Парголово была задержана пара за пьяный разбой с топором.

Видео: МВД