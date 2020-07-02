Полицейскими в Парголово задержана пара за пьяный разбой с топором

Они, находясь в гостях, во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, начали угрожать своему знакомому топором и применением физической силы.

В Парголово полицейские задержали пару за пьяный разбой в квартире знакомого. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 17 мая обратился 40-летний мужчина. Он сообщил, что в поселке Парголово в одной из квартир дома 33 по улице Заречной, угрожают его жизни. Полицейскими на месте был задержан 38-летний неработающий мужчина и 46-летняя неработающая женщина, оба ранее судимые. Они, находясь в гостях, во время ссоры, возникшей после совместного распития алкоголя, начали угрожать своему знакомому топором и применением физической силы. Они похитили у него золотой перстень стоимостью 50 000 рублей и заставили перевести на карту 10 000 рублей.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя.

Также в Петербурге разыскивается петербуржец, ударивший водителя троллейбуса на площади Труда.

Фото: pexels